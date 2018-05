MON ujawnił szczegóły negocjacji z USA. Eksperci krytykują, a w rządzie niezadowolenie

Polska jest gotów zapłacić nawet 2 mld złotych, aby Amerykanie zdecydowali się na stworzenie u nas dywizji pancernej. W trakcie negocjacji zostało ujawnionych wiele danych wrażliwych, co zostało skrytykowane przez opozycję i osoby wewnątrz rządu.

- To nie powinno być jawne. Takie działanie jest skrajne nieprofesjonalne - mówi były wiceminister obrony Janusz Zemke. - To wyraz bezradności obecnych szefów resortu obrony. Szczegóły powinna znać jedynie wąska grupa urzędników - dodaje były szef MON Tomasz Siemoniak. Przy okazji dodaje, że ponoszenie kosztów obecności wojsk sojuszniczych to powszechna praktyka.