Mogą wejść do kościoła tylko przez zagrzybiały, sowiecki biurowiec. Wierni protestują

By wierni z parafii Niepokalanego Poczęcia w Bobrujsku mogli wejść do kościoła, muszą przejść przez opuszczony i zaniedbany sowiecki biurowiec. Sześciopiętrowego budynku nikt nie chce kupić, a pleśń i grzyb zaczyna trawić ściany sąsiadującej z nim świątyni. Wierni są bezradni w starciu z białoruskim prawem.

W 1991 roku, gdy Białoruś odzyskała niepodległość, kościół wznowił swoją działalność, a biurowiec trafił do firmy budowlanej Bobrujskbudkompleks. By wierni mogli wejść do kościoła musieli najpierw przebijać się przez korytarze dobudówki. W ubiegłym roku Bobrujskbudkompleks zbankrutowało, a budynek w bardzo krótkim czasie zajęła pleśń i grzyb, które zaczęły także wkradać się do świątyni. Zaniedbany biurowiec został wyceniony na 235 tys. dolarów. Kupca nie znaleziono do dziś.