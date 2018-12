Mocne słowa Junckera. Szef KE o przyszłości UE: "Wystarczy iść na cmentarz wojenny"

"Wystarczy iść na cmentarz wojenny, by zdać sobie sprawę z tego, jaka jest alternatywa dla jedności europejskiej" - powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica". Wyraził jednocześnie przekonanie, że "nie ma powodu, by rozpaczać nad Europą".

Krytykował jednak - bijąc się też samemu w piersi - sposób zarządzania w UE. Juncker przyznał, że jego "wściekłość" budzi to, że procesy decyzyjne w Unii trwają zbyt długo. Poza tym, jak dodał, w ciągu ostatnich dziesięciu lat odnosi coraz większe wrażenie, że ludzie w Unii "oddalają się". - Musimy uważać na to, aby te rowy nie stały się zbyt głębokie - podkreślił Juncker. Przekonywał o potrzebie jedności.

Szef KE o kryzysie migracyjnym i krytycznie o Orbanie

Mówiąc o migracji ocenił, że "odpowiedzialni politycy" powinni tłumaczyć obywatelom, że przyjmowanie uchodźców nie stanowi "problemu nie do rozwiązania". Zwrócił uwagę na to, że porozumienie z Turcją w sprawie migracji doprowadziło do znacznej redukcji liczby uchodźców. - Miało to cenę ekonomiczną, ale to dobrze wydane pieniądze - zaznaczył Juncker.