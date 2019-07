"Milion zł na betonową plażę?" Fala krytyki "Strefy relaksu" w Warszawie

"Dlaczego stos palet w środku stolicy kosztuje milion złotych"? - pytają w sieci publicyści i internauci. Niewielu jest w stanie zrozumieć, dlaczego warszawski ratusz stworzył "Strefę relaksu" za tak potężne pieniądze i przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic w mieście.

W sieci ciężko znaleźć opinie zwolenników instalacji. Krążą za to już dziesiątki memów przedstawiających teren przed ratuszem i drewniane palety w najróżniejszych konfiguracjach. A co o "Strefie relaksu" mówi warszawski ratusz?

Będą koncerty i warsztaty

- Projekt na placu Bankowym to test. Chcemy zobaczyć, jak mieszkańcy zareagują na tę zmianę. To jednak przede wszystkim potrzeba zwrócenia uwagi na to, że wszyscy mamy wpływ na miasto i jego klimat przez nasze codzienne zachowania związane z poruszaniem się po mieście, segregacją odpadów, dbałością o przestrzenie publiczne wokół nas – mówił Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Jest to jednak chwilowa inwestycja - będzie otwarta do 1 września.