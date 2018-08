Mężczyzna zmarł podczas interwencji. Policjanci skuli go i użyli gazu

Nie żyje obezwładniony przez policję w Wałbrzychu 34-latek. Mężczyzna był podejrzewany o kilka przestępstw. Gdy funkcjonariusze go skuli, zaczął wymiotować. Znaleziono przy nim woreczek z białym proszkiem.

- Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma określić bezpośrednią przyczynę zgonu, a także to, czy mężczyzna zażywał jakieś środki psychoaktywne - powiedział w rozmowie z portalem tvn24.pl Marcin Świeży, rzecznik wałbrzyskiej policji.

Policjanci podjęli resuscytację. Trwała kilkadziesiąt minut

Policjanci obezwładnili go, stosując środki bezpośredniego przymusu. Użyto pałki, ale, jak zaznacza rzecznik wałbrzyskiej policji, nie do bicia, lecz do założenia dźwigni na rękę 34-latka. W ruch poszedł gaz, mężczyznę skuto i położono go na brzuchu.