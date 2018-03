Menadżer koncernu energetycznego oblany kwasem. Chodziło o wycinkę lasu?

Nieznani sprawcy czaili się na menedżera koncernu Innogy w pobliżu jego domu. Zaatakowali go wczoraj rano, kiedy wracał z piekarni. Ofiarą brutalnego ataku padł dyrektor finansowy przedsiębiorstwa energetycznego Innogy z siedzibą w Essen, Bernhard Günther.

Jak poinformowała policja, 51-letni menedżer został zaatakowany przez dwóch mężczyzn w parku w Haan koło Duesseldorfu. Sprawcy oblali go żrącym kwasem, powodując poważne obrażenia. Jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.

Czy chodziło o Hambach?

Las Hambach położony między Kolonią a Akwizgranem należy do najstarszych lasów mieszanych w Europie Środkowej, liczy sobie ok. 12 tys. lat. Ekolodzy podkreślają, że wyróżnia się niepowtarzalnym ekosystemem o dużej bioróżnorodności i domagają się, by las trafił pod ochronę.