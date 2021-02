Media bez wyboru. Dworczyk: to przejaw solidarności i równości

Media bez wyboru to akcja, która miała miejsce w środę 10 lutego. Stacje takie jak TVN czy Polsat przestały nadawać, podobną decyzję podjęły też rozgłośnie radiowe. W akcję włączyła się też prasa i portale internetowe, w tym Wirtualna Polska.

Media bez wyboru. Michał Dworczyk: nie ma wojny rządu z mediami

Do akcji i protestu mediów odniósł się Michał Dworczyk, szef KPRM. Jak zaznaczył, w jego opinii nie ma żadnej wojny rządu z mediami. - Są tylko firmy, które nie chcą płacić podatków. Ten podatek dotyczy dużych firm, dużych korporacji medialnych, które do tej pory tych podatków nie płaciły - mówił.

TVP Info atakuje Rafała Trzaskowskiego. Reakcja Cezarego Tomczyka

Media bez wyboru. Dworczyk: to przejaw sprawiedliwości i równości

- Można powiedzieć, że to walka o duże pieniądze, które te media w Polsce zarabiają. Media zasłaniają się tu walką o wolność słowa. Zawsze znajdą się osoby, które stwierdzą, że nie ma momentu, by opodatkować media. W moim odczuciu to przejaw sprawiedliwości i równości, które warto było wprowadzić wcześniej - dodał Michał Dworczyk.