Mazowieckie. Tragedia pod Kozienicami. Nie żyje 51-latek

Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej nr 691 w Ponikwie (gmina Garbatka Letnisko) w czwartek po południu - podaje Radio Plus. Służby otrzymały zgłoszenie o rozbitym aucie ok. godz. 15.

Wypadek karetki w Skaryszewie

To nie było jedyne zdarzenie w czwartek na drogach południowej części woj. mazowieckiego. Do kolizji dwóch samochodów osobowych i karetki doszło na ul. Słowackiego w Skaryszewie - podaje radomskie Radio Plus. Nikt nie został ranny.