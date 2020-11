Marsz Niepodległości. Rzeczniczka PiS: "Gdyby się nie odbył, nie ujęłoby to uczuciom patriotycznym"

Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy w środę 11 listopada. Uczestnicy pochodu wsiedli na motocykle i do samochodów, ale większość osób - mimo zakazu wydanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - zdecydowała się iść pieszo. W ruch poszły race i petardy, doszło do interwencji policji.

Marsz Niepodległości. "Gdyby się nie odbył, nie ujęłoby to uczuciom patriotycznym"

Do wydarzeń z Marszu Niepodległości odniosła się również rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. - Podtrzymujemy, aby nie organizować zgromadzeń w czasie pandemii, bez względu na to, jakie kto ma poglądy - stwierdziła na antenie TVN24.

- Oczekujemy, ze sprawa zostanie wyjaśniona. Życzymy panu Tomaszowi Gutry szybkiego powrotu do zdrowia. Co do całości przebiegu wydarzenia, czekamy na ustalenia i wyjaśnienia policji - stwierdziła Czerwińska. - Gdyby marsz się nie odbył, nie ujęłoby to uczuciom patriotycznym - dodała.