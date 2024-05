Marnowanie żywności – jak je zmniejszać?

Marnowanie żywności ma poważne skutki. Po pierwsze, ekonomiczne, ponieważ prowadzi do znacznych strat finansowych, i to nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w przedsiębiorstwach w całym łańcuchu dostaw. Oznacza to mniej efektywne wykorzystanie zasobów i niepotrzebnie ponoszone koszty związane z produkcją czy transportem. Po drugie, ma również konsekwencje społeczne – marnowanie żywności jest problemem, zwłaszcza w kontekście globalnego głodu i nierówności w dostępie do żywności. Zamiast trafić do potrzebujących, ogromne ilości jedzenia są wyrzucane. Po trzecie, marnowanie żywności ma także skutki środowiskowe – wyrzucana żywność to emisje gazów cieplarnianych spowodowane przez procesy produkcji, transportu, rozkładania się żywności na wysypiskach, co przyczynia się do zmian klimatycznych. Jak widać, mniejsze marnowanie pożywienia mogłoby przynieść korzyści na wielu płaszczyznach.