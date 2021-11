"Mamy dwa scenariusze". Adam Niedzielski mówi o świętach

Dodał, że - patrząc na przykład na woj. podlaskie i lubelskie - widzimy, że polityka rządu "jest niezwykle pragmatyczna", bo tam zakażenia zaczynają spadać. Zapytany, czy nie jest to efekt tego, iż ludzie nie robią testów, powiedział: - Gdy ludzie mają skłonność do niebadania się, to ona jest przez całą falę, a nie na jej końcu. Jeśli widzimy spadek infekcji, to można przyjąć, że taki jest przebieg fali. Paradoksalnie wykonujemy teraz więcej badań, niż wykonywaliśmy w poprzednich falach.