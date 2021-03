Makabryczna zbrodnia w Bolesławcu. Znaleźli ciało gospodarza

Do morderstwa w Bolesławcu (woj. łódzkie) doszło w środę 16 marca, jednak policja z Wieruszowa dopiero w piątek poinformowała o okolicznościach, w jakich doszło do makabrycznej zbrodni.

Bolesławiec. Morderstwo na gospodarzu

Jak informują służby, pierwsze zgłoszenie wpłynęło do policji w Bolesławcu około godziny 21 w środę 16 marca. Z jego treści wynikało, że w jednym z domów jednorodzinnych znaleziono zwłoki właściciela posesji.

Leszek Miller odchodzi z SLD. "Z potrzeb propagandowych wybrano drogę na skróty"

Na miejsce sprowadzono prokuratora. Pod jego nadzorem zabezpieczono zwłoki do sekcji, a także ślady i dokumentację z miejsca zdarzenia.

W toku postępowania udało się ustalić, że związek z zabójstwem w Bolesławcu mają osoby, które bezpośrednio po tym zdarzeniu odjechały fordem focusem należącym do zmarłego.

Zbrodnia w Bolesławcu. Policja zatrzymała podejrzanych

"Jeszcze tej samej nocy, dzięki współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi namierzono poszukiwanych. Na terenie jednej z posesji we Wrocławiu, kryminalni zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 17 do 22 roku życia" - informują funkcjonariusze z Wieruszowa.