"Magdalena Żuk padła ofiarą przestępstwa". Rodzina walczy o prawdę

Pełnomocnicy rodziny Magdaleny Żuk są przekonani, że Polka została zamordowana w Egipcie. – Wskazują na to dowody i wyniki sekcji zwłok – mówi Wirtualnej Polsce mec. Paweł Jurewicz.

Adwokat twierdzi, że upadek z okna egipskiego szpitala miał zatuszować powstałe wcześniej obrażenia. - Wszystko służyło tylko temu, by zatrzeć inne ślady – przekonuje. Polska prokuratura ma związane ręce, ponieważ władze Egiptu do tej pory nie przekazały najważniejszych dokumentów z sekcji zwłok Magdaleny Żuk.

- Egipt żyje z turystyki. Jaki ma interes w tym, by tak długo nie wydawać Polsce dokumentów ze śledztwa? Jeśli nie mieliby nic do ukrycia, to wszystko by nam przesłali. To nie jest naturalne – mówi Jurewicz.