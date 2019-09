Maciej Stuhr zachęca do udziału w wyborach. "Twój głos się liczy"

Maciej Stuhr zachęca na Facebooku do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych. Do urn pójdziemy 13 października. Aktor zapewnia: "Twój głos liczy się tak samo, jak głos mój, prezydenta Dudy, biskupa Jędraszewskiego, czy Agnieszki Holland".

Stuhr wykorzystał okazję, by przypomnieć o zbliżających się wyborach parlamentarnych. I o tym, by pójść do urn. "Z pewnością za trzy tygodnie damy wyraz swojemu niezadowoleniu przy urnach. Ja z pewnością też. Czy znów ponad połowa Was zostanie w domach? Czujecie się zniechęceni? Uważacie, że wszystko to jedno, wielkie bagno? Nieprawda!" - stwierdził.