Maciej Stuhr: "Nie jestem lewakiem". Aktor narzeka, że dostaje mniej propozycji zawodowych

Popularny aktor tłumaczył się z etykietek, które przyczepiano mu przez ostatnie lata. Stuhr wyznał, że nie uważa się za lewaka ani wichrzyciela.

- Nie. Ze mnie się go robi. Taka jest epoka, że ludziom przyczepia się etykiety. By się nam łatwiej żyło - wyznał aktor. - Nastały takie czasy, że nie da się być w środku. Po prostu nie da się. Ci, którzy mówią, że są w środku, idą na łatwiznę - dodał Maciej Stuhr.

Ostatnio Stuhr uderzył w polityków, którzy nie pojawili się w Sejmie na czytaniu obywatelskiego projektu "Ratujmy kobiety 2017" dotyczącego złagodzenia przepisów o aborcji. Na sali zabrakło zaledwie 9 głosów zwolenników projektu. "Gdzie do jasnej cholery są te pacynki w trakcie obrad?"- pisał na Facebooku. Motywy swojego zaangażowania w sprawy polityczne tłumaczył w programie TVN24.

- Wolność nie jest - wbrew temu, co powszechnie się uważa - wartością ogólnoludzką. (...) Są tacy, którzy wolą rządy silnej ręki, żeby im twardo mówić, co i jak trzeba robić. Dla nich to jest gwarancja, że świat będzie szedł w dobrą stronę. Jeśli o mnie chodzi, zostałem tym genem wolności zarażony i lubię sobie o nią walczyć - przyznał szczerze popularny aktor.