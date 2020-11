Luzowanie obostrzeń. Galerie otwarte, restauracje zamknięte. "Niektórzy celowo chcą wprowadzić relatywną deprywację"

Koronawirus. "Celowa relatywna deprywacja" vs. cyrkulacja powietrza w zamkniętych pomieszczeniach

"Jarosław Kaczyński do więzienia". Joanna Scheuring-Wielgus o Strajku Kobiet i akcji policji

- Mnie jedynie co drażni, to dalej to przylepianie tej etyczki polityczno-ideologicznej do sytuacji i zdrowia Polaków - komentował luzowanie części obostrzeń prof. Krzysztof Simon. W rozmowie z TVN24 ocenił, że jeśli rząd faktycznie chce otwierać branże gospodarki, to powinien wprowadzić możliwość zakupów w niedzielę. - Przecież ludzie się rozrzedzą. Jest to logiczne, a to jest jakiś ideologiczny szaleńczy pomysł - argumentował dolnośląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.