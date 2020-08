Lublin. 3-latek wypadł z okna. Rodzice byli pijani

Szczęście w nieszczęściu, chłopiec upadł na miękkie podłoże i nic poważnego mu się nie stało. Mimo to zabrano go na kontrolne badania do szpitala. Policja sprawdziła stan rodziców dziecka - okazało się, że byli nietrzeźwi. Ojciec chłopaka wydmuchał blisko promil, a matka blisko 1,5 promila alkoholu. Z relacji matki wynikało, że wyszła z domu "na chwilę, na papierosa", a ojciec spał w tym czasie po pracy i to wówczas, pod nieuwagę rodziców, małe dziecko wypadło z okna.