Loty pod wpływem. Pijane papugi to poważny problem w Australii

Grudzień to koniec sezonu mango w regionie Kimberley w Australii Zachodniej. Australijscy weterynarze ostrzegają, że to bardzo zły czas dla papug czerwonoskrzydłych. To one są największymi smakoszami opadłych z drzew owoców, a w zasadzie są od nich uzależnione. Gdy bogaty w cukier miąższ mango fermentuje, ptaki objadają się nim i w rezultacie z powodu odurzenia masowo giną i powodują wypadki.