Program Festiwalu Łódź Czterech Kultur 2023. Tożsamość

To prawdziwa ikona sceny kabaretowej, czerpiąca natchnienie z niemieckiego Weimaru. Jej występy to połączenie sztuki, muzyki i teatru, które tworzą jedyny w swoim rodzaju spektakl dla zmysłów. Za sprawą swojego niezwykłego talentu, Madame Le Pustra wielokrotnie była na ustach krytyków, określana mianem "żyjącego ducha niemieckiego kabaretu". Jej fascynacja epoką przekłada się na każdy szczegół występów - od kostiumów po charakteryzację, od muzyki po narrację. Każdy, kto choć raz miał okazję zetknąć się z jej twórczością wie, że to nie tylko show. To podróż w czasie do złotych lat niemieckiego kabaretu, gdzie każda nuta, każdy ruch, każde słowo jest pełne pasji, życia i głębi.