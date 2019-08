Łódź. Uderzył w twarz pracownicę zakładu bukmacherskiego i zabrał pieniądze

Do 12 lat więzienia grozi 40-latkowi, który w Łodzi w zakładzie bukmacherskim zaatakował 19-letnią pracownicę. Mężczyzna zabrał z kasy prawie 1,8 tys. złotych. Sprawca został aresztowany.

Jak donosi Izabela Sobczyk z łódzkiej policji, do zdarzenia doszło w punkcie zakładów bukmacherskich przy al. Piłsudskiego w Łodzi. Sprawca uderzył młodą kobietę w twarz i groził, że ją zabije. Następnie ukradł z kasetki prawie 1,8 tys. zł i uciekł.

Podczas rozmowy z policjantami mężczyzna początkowo wypierał się swojego czynu, jednak podczas przesłuchania w sądzie ostatecznie przyznał się do winy. 40-latek trafi do aresztu na trzy miesiące. Za rozbój grozi mu do 15 lat więzienia.