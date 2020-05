Limit osób w kościele. Ile wiernych może przyjść w niedzielę na Mszę Świętą? Nowe zasady

Limit osób w kościele

Ile osób może przebywać w kościele? Jaki jest limit osób w kościele?

W kościele może przebywać jedna osoba na każde 10 metrów kwadratowych powierzchni. Czyli np. w kościele o powierzchni 1500 metrów kwadratowych może przebywać jednocześnie 150 osób. Gdy kościół ma powierzchnię 200 metrów kwadratowych, na Mszę Świętą może przyjść 200 wiernych. Jeszcze w zeszłym tygodniu limit osób w kościele wynosił jedną osobę na 15 metrów kwadratowych. W trzecim etapie odmrażania gospodarki ten limit zmieniono do 10 osób. Co ważne, duchowni - podczas sprawowania liturgii - nie muszą mieć maseczek.

Zmiana limitu osób w kościele na 100. urodziny Jana Pawła II

Choć trzeci etap odmrażania gospodarki rozpoczął się od poniedziałku 18 maja (otwarto salony fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje itd.), to nowy limit osób w kościele obowiązywał już od niedzieli 17 maja. Wszystko po to, by większa liczba wiernych mogła uczestniczyć w uroczystych obchodach 100-lecia urodzin Jana Pawła II.