Lidl Polska przyjaznym miejscem pracy dla każdego – otwartość, różnorodność i atrakcyjne wynagrodzenie

Największe sieci handlowe zatrudniają w Polsce nawet po kilkadziesiąt tysięcy ludzi i nieustannie poszukują nowych. W dobie dużej konkurencji przyciągnięcie do siebie pracownika i zatrzymanie go w firmie na dłużej, staje się nie lada wyzwaniem. Pracodawcy poza atrakcyjnym wynagrodzeniem muszą nowym kandydatom zaproponować także szereg benefitów i udogodnień, ale nie tylko. Jak pokazało najnowsze Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy, Polacy bardzo cenią sobie poczucie przynależności do organizacji. To czynnik, który w 2023 roku w największym stopniu decydował o poczuciu satysfakcji z pracy.