Lepsza edukacja dzięki KPO

Wyposażenie szkół

Mimo że niemal 30 mln Polaków regularnie korzysta z internetu, nadal nie każda szkoła ma dostęp do bezprzewodowej sieci. A bez niej trudno o kreatywne lekcje przy pomocy nowoczesnego sprzętu. Dzięki KPO w drugiej połowie 2025 roku sto tysięcy sal lekcyjnych uzyska dostęp do internetu bezprzewodowego. Szkoły otrzymają też zestawy sprzętów, które są potrzebne do nauczania zdalnego. A na co dzień będą z nich korzystały dzieci z niepełnosprawnościami, które nie mogą docierać na lekcje do szkoły.