Lejk z Grand Prix ORFEO i "Vivat Ukraina!" w Białej Podlaskiej

Jurorzy jednogłośnie podjęli decyzję o tym, aby Grand Prix trafiło do 15-letniego Maksymiliana Lejka, ucznia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Podczas koncertu inauguracyjnego 5. Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego Przewodniczący Rady Fundacji ORFEO, Zbigniew Napierała wręczył młodemu artyście specjalnie wykonaną na tę okazję statuetkę. Odbierając ją Maksymilian Lejk powiedział, że miłością do akordeonu zaraził go jego dziadek.