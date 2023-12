Lech Wałęsa w szpitalu. Syn polityka zabrał głos w Sejmie

Życzenia powrotu do zdrowia

- Chciałem pozdrowić mojego ojca, który od wczoraj znajduje się w szpitalu […] I chciałem, no niestety tylko z tej mównicy, bo nie mogę się do niego teraz zbliżyć, ale chciałem go prosić, żeby szybko wracał do zdrowia - wyznał Wałęsa, dodając, że już wkrótce poniedziałek, czyli "naprawdę dobry dzień".