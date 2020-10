Lech Wałęsa o sposobie na Jarosława Kaczyńskiego

Lech Wałęsa zestawia Kaczyńskiego z Putinem

"Takie to proste, by nie było takich decydentów, jak Kaczyńscy, Orban, Putin, Łukaszenka i podobni, trzeba zrobić to, co od lat proponuję. Tylko jedna kadencja z wyborów, odpoczynek i może być następna. LW" - napisał na Lech Wałęsa