Kuzyn Kaczyńskiego skarży się na problemy ze znalezieniem pracy

- Nigdzie mnie nie chcieli zatrudnić, bo nepotyzm - ubolewa słynny kuzyn braci Kaczyńskich. Jan Maria Tomaszewski zdradził, dlaczego miał kłopot ze znalezieniem pracy. Według niego, powodem było jego pokrewieństwo z Lechem i Jarosławem.

Jan Maria Tomaszewski odniósł się również do tego, jak został "doradcą zarządu" w Telewizji Polskiej. - Nie zdaje sobie pan sprawy, jak mnie sekowano, ale nie chcę tym epatować. Kogo to obchodzi? To moja sprawa, moje problemy, nie narzekam - kwituje.