Kurier z Florydy pluł na zamówienie. Nagranie trafiło do sieci

Oburzająca sytuacja miała miejsce na Florydzie, w miejscowości Kendall. Kurier DoorDash poczuł się urażony zbyt niskim napiwkiem, za co postanowił zemścić się na swoim kliencie. Myśląc, że nikt go nie widzi, napluł na pakunek z zamówionym jedzeniem. Jak opisuje "New York Post", na jego nieszczęście, całą scenę obserwowali mieszkańcy domu.