Kukiz dostał niespodziewany list. Nadawcą... Paul McCartney

Paweł Kukiz otrzymał niespodziewane pismo, którym pochwalił się na swoim profilu na Facebooku. Do posła i lidera trzeciej siły politycznej w polskim Sejmie napisał... Paul McCartney. Beatles zwrócił się do Kukiza z życzeniami i prośbą.

McCartney na wstępie składa on życzenia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Dalej pisze o nadchodzącym koncercie w Polsce, to którego się przygotowuje i szczególnej postaci związanej z naszym krajem.

Mowa o Izaaku Baszewisie Singerze, polskim Żydzie, który w wieku 33 lat wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Do tego czasu zdążył wydać krótkie opowiadanie i powieść "Szatan w Goraju". Po wyjeździe do USA jego kariera literacka nabrała tempa. W 1978 roku otrzymał nawet Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. To także jeden z pierwszych popularyzatorów wegetarianizmu i walki o prawa zwierząt.