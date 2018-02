Ksiądz miał kilkakrotnie zgwałcić nastolatkę. Był jej nauczycielem

Co najmniej trzy lata więzienia - to możliwa kara dla księdza katechety. Duchowny miał podstępem zwabiać dziewczynkę do budynku plebanii, zamykać drzwi na klucz i wykorzystywać ją seksualnie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prokuratura nie zdradza szczegółów sprawy ze względu na dobro nieletniej (Pixabay.com)

28-letni Marcin Ł. to wikary i katecheta w szkole podstawowej i gimnazjum. Postawiono mu zarzut trzykrotnego gwałtu na dziewczynie, która miała wówczas nie więcej niż 15 lat.

O sprawie informuje Radio Zet. Akt oskarżenia w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Białymstoku złożyła Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa ostrołęckiej prokuratury Elżbieta Edyta Łukasiewicz, w maju i w czerwcu 2017 roku ksiądz podstępem zwabiał dziewczynkę do budynku plebanii, zamykał drzwi na klucz i wykorzystywał ją seksualnie.

Ze względu na dobro pokrzywdzonej prokuratura nie podaje jednak ani nazwy miejscowości, ani innych szczegółów sprawy.

Zobacz także: Głośne zatrzymanie Frasyniuka. "Dzikość państwa PiS się pokazała"