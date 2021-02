Krzysztof Śmiszek gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Sprawa czynów pedofilskich szczecińskiego księdza Andrzeja Dymera, który mimo zarzutów przez 25 lat nie został w żaden sposób ukarany przez kościelne władze, wzbudziła ogromne oburzenie społeczne. Dominikanin o. Paweł Gużyński w programie "Newsroom WP" stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem dla polskiego episkopatu jest obecnie podanie się w całości do dymisji i oddanie się do dyspozycji papieża. Czy zgadza się z nim Krzysztof Śmiszek?