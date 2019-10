Krwawy Księżyc już w niedzielę 13 października. To jedna z najbardziej niezwykłych pełni w roku zwana także Pełnią Myśliwych

Krwawy Księżyc będziemy mogli podziwiać już jutro, w niedzielę 13 października. Sprawdź, co wyróżnia to niezwykłe zjawisko astronomiczne, zwane również Pełnią Myśliwych (Łowców).

Krwawy Księżyc – Pełnia Myśliwych

Już jutro, w niedzielę 13 października będziemy mogli podziwiać niezwykłą, październikową pełnię nazywaną Pełnią Myśliwych. Wówczas Księżyc będzie niemalże tak tamo jasny, jak we wrześniu. Nazwa Pełni Myśliwych lub Łowców jest związana z faktem, że niegdyś w trakcie tego zjawiska astronomicznego organizowano polowania. Intensywniejsze światło Księżyca oświetlało nocne pola i lasy, a co za tym idzie, poprawiało widoczności. Ponadto po ostatnich, jesiennych żniwach zwierzyna nie mogła się skryć w polu, dzięki czemu myśliwi mogli łatwiej ją dostrzec.

Pełnia Myśliwych – dlaczego warto obserwować Księżyc 13 października?

W najbliższą niedzielę Księżyc wzejdzie na niebie tuż po zachodzie Słońca. Jego tarcza będzie wydawać się wówczas o wiele większa niż zwykle i nabierze pomarańczowej lub czerwonej poświaty. To właśnie przez tę barwę nasz naturalny satelita został określony, jako Krwawy. Inne nazwy październikowej pełni to Księżyc Więdnących, Księżyc Podróży lub Księżyc Obumierających Traw. Warto zaznaczyć, że jest to również jedyna noc w miesiącu, podczas której Księżyc cały czas będzie widoczny na niebie.