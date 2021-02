Krwawa awantura w Łodzi. Dwie osoby w szpitalu po ataku nożownika

Do krwawej awantury doszło w Łodzi. 54-letni mężczyzna w środę podczas domowej kłótni zaatakował swoją żonę i syna. Kilka razy ugodził ich nożem. Oboje zostali odwiezieni do szpitala, a pijany mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Źródło: Getty Images , Fot: NurPhoto