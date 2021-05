Zbierał pieniądze, starł się z policją. "Nagle zaczął udawać, że nie rozumie"

- Do interwencji doszło ok. godz. 10, wezwała nas kierowniczka sklepu przy Alejach 3-go maja, ponieważ ani ona, ani ochrona nie zdołała przekonać wolontariusza, by nie stał w drzwiach wejściowych i nie nagabywał klientów o datki - podkreślił w rozmowie z tp24.pl Krzysztof Waksmundzki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.