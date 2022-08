Miejska zieleń w nowym wydaniu. Te małopolskie parki miejskie trzeba zobaczyć

Aktywny odpoczynek w otoczeniu zieleni

Parki miejskie to dla wielu osób idealna przestrzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zmodernizowany Park Zasole, który zyskał nazwę Park Pojednania Narodów w Oświęcimiu, to przede wszystkim ukłon w stronę wszystkich sportowców i osób kochających aktywny wypoczynek poza domem. Teren mieszczący się w pobliżu Miejsca Pamięci Auschwitz liczy ok. 14 ha i składa się z trzech odrębnych placów, które dzięki ciekawej aranżacji i bogatej infrastrukturze zachęcają do aktywności w większym gronie. Największe wrażenie wywiera plac zabaw – prawdziwy raj dla maluchów spragnionych przygód. Ale parkowa przestrzeń to idealne miejsce do spędzania czasu całą rodziną. Długie alejki rowerowe, ścieżki spacerowe oraz rozległe tereny do gier i ćwiczeń – wszystko to zachęca, by odwiedzać Park Pojednania Narodów każdego dnia.