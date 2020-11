Kraków. Ochroniarz Biedronki brutalnie zaatakował klienta. "Zostałem poniżony"

Jak sam przyznaje w rozmowie z WP, pracownik ochrony prawdopodobnie uznał go za złodzieja. Mimo że ten przekonywał go, że ma paragon i może udowodnić swoją niewinność, ochroniarz był bezlitosny. "Po tym jak zrozumiałem, kim jest ten pan, zapytałem się go z charakterystycznym wschodnim akcentem (no bo inaczej nie potrafię), co się w ogóle tutaj dzieje. Usłyszawszy obce dźwięki, ten pan powalił mnie na ziemię, usiadł na moim kręgosłupie i zaczął zakładać mi kajdanki" - relacjonuje ofiara - z pochodzenia Ukrainiec.