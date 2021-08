Horror na rybach. W Oświęcimiu wędkarz znalazł zwłoki

Oświęcim. Zwłoki kobiety odnalezione w rzece

Poszukiwania zaginionej kobiety trwały kilka godzin. Zaangażowane w nie było wiele służb. Oprócz policjantów na ślad kobiety próbowali natrafić strażacy zawodowi i ochotnicy. W akcję zaangażowano również psy tropiące. To właśnie one jako pierwsze natrafiły na ślad zaginionej 69-latki. - Psy podjęły trop i doprowadziły do lustra wody - przekazała asp. szt. Małgorzata Jurecka.