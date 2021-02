Koronawirus wśród norek: zarazić mogą się ludzie. Oprócz tego ryzyko mutacji

Jak przekazało w październiku pismo "Scientific Reports" , na koronawirusa może być podatnych co najmniej 26 z 215 badanych gatunków zwierząt (większość z nich to ssaki).

Koronawirus wśród zwierząt

Badacze podkreślają, że choć potwierdzono zakażenie koronawirusem ukotów i psów mieszkających z ludźmi, to nie ma na razie dowód na to, aby gdziekolwiek na świecie zwierzęta zaraziły z powrotem ludzi.

Koronawirus wśród zwierząt. Co robić?

"Aby chronić zwierzęta, a także by chronić się przed ryzykiem zakażenia COVID-19 od zakażonego zwierzęcia (szczególnie - gdy chodzi o zwierzęta domowe i hodowlane), potrzebujemy nadzoru na dużą skalę, aby wcześnie wychwytywać przypadki lub ich skupiska, kiedy nadal można je opanować" - przekazała prof. Joanne Santini z University College London Structural and Molecular Biology, współautorka wspomnianych badań (Scientific Reports). Dodała ona, że ważne jest zachowanie higieny w kontaktach ze zwierzętami.

Eksperci z amerykańskiej agencji rządowej Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w przypadku zwierząt domowych zalecają, aby ich nie całować, nie przytulać i nie spać z nimi w jednym łóżku.

Koronawirus wśród norek. Zarazić mogą się ludzie

Jak dodali eksperci, stłoczona masa ciasnych klatek, które są wypełnione tysiącami ssaków na jeden fermie, może sprzyjać szerzeniu się chorób zakaźnych drogą powietrzną. Dlatego miliony norek to idealne środowiska do rozsiewania nie tylko koronawirusa, ale także jego nowych mutacji, przed którymi, jeśli przeniosą się na człowieka, mogą nie ochronić szczepionki na COVID-19 oraz opracowane leki.

Norki amerykańskie na fermach hoduje się w celach pozyskania skórki tych zwierząt do materiałów do wyrobu futrzanej odzieży, puszystej biżuterii, galanterii, a także sztucznych rzęs. Natomiast tłuszcz norek przerabiany jest na olej norkowy. Później wykorzystuje się go m.in. do wyrobów kosmetyków, leków oraz środków do konserwacji skór.