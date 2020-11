Koronawirus w Polsce. Nowe zakażenia. Raport Ministerstwa Zdrowia

Pfizer ogłosił szczepionkę na COVID. Prof. Horban studzi optymizm

W poniedziałek amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer ogłosił przed kilkoma dniami, że dysponuje skuteczną szczepionką na COVID. Do końca trwającego roku firma jest w stanie wytworzyć 50 mln dawek szczepionki.

Co o szczepionce sądzi prof. Andrzej Horban? - Ja bym na tę szczepionkę tak bardzo nie liczył - stwierdził w TVN24 główny doradca premiera Mateusza Morawieckiego do spraw COVID-19.

Ekspert zaznaczył, że odnotowując dziennie średnio ok. 25 tys. zakażeń, realnie jest ich prawdopodobnie pięć razy więcej. - W ciągu miesiąca jest 30 dni. 125 tysięcy razy 30 to są cztery miliony ludzi. Cztery miesiące - 16 milionów. To już jest prawie połowa społeczeństwa - tłumaczył.