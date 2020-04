Koronawirus w Polsce. Nie przestrzegał kwarantanny, był poszukiwany listem gończym

Na koncie 26-latka był m. in. kradzieże i przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała, za co był poszukiwany listem gończym. Policjanci ustalili, że niedawno wrócił on z Niemiec i został poddany obserwacji. Z racji powrotu zza granicy trafił na kwarantannę. Mimo to we wtorek mężczyzna poszedł na zakupy do jednego z lubelskich marketów. Został wówczas zatrzymany: