Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia powołuje zespół specjalny i wdraża "recovery plan"

Koronawirus i zbliżająca się na jesieni druga fala zakażeń wymaga specjalnych działań. Dziś na konferencji Ministerstwa Zdrowia powołany zostanie specjalny zespół doradczy przy ministrze zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia powołuje specjalny zespół

- To zespół ekspertów, którzy są najlepsi w dziedzinach medycyny, ale też w innych dyscyplinach - mówił minister Adam Niedzielski.

W skład zespołu wchodzą: prof. Tomasz Hryniewiecki - kariolog i dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, prof. Andrzej Matyja - specjalista chirurgii ogólnej, dr Andrzej Zapaśnik - lekarz medycyny rodzinnej, Michał Byliniak - Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Filip Płużyński - traumatolog, prof. Marcin Gruchała - kardiolog oraz Zofia Małas - dyplomowana pielęgniarka.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia wdraża "recovery plan"

- Ten zespół składa się z siedmiu osób. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Będziemy opierać się na wynikach i wnioskach debaty, która była przeprowadzona pod hasłem 'Wspólnie dla zdrowia' - mówił minister zdrowia.

Jak podkreślił, działania zespołu zaczynają się od wdrożenia tzw. "recovery plan", którego założeniem jest nadganianie deficytu zdrowia, który wynika z pandemii koronawirusa. - Zaniedbaliśmy działania profilaktyczne, stąd obawa, że będziemy mieli pewne braki - mówił Niedzielski.

Koronawirus. "Recovery plan" konkretną pomocą? Są założenia

- Ten plan ma trzy fundamentalne założenia. Pierwsze to tzw. bon na profilaktykę, czyli pakiet badań, które każda osoba po 40-tce będzie mogła wykonać. Drugie zagadanie to kwestia uwolnienia limitów w dostawaniu się do specjalistów. Trzecim obszarem jest poziom leczenia szpitalnego. Tu skupimy się na onkologii i kardiologii - tłumaczył polityk.

Rozwój onkologii ma polegać na poszerzeniu sieci onkologicznej na regiony kraju. To samo ma dotyczyć kardiologii. - To przejrzystość systemu, która będzie ważna dla pacjentów - zaznaczył Niedzielski. - Równie ważną kwestią będzie zadbanie o psychiatrię i pediatrię - dodał.

Koronawirus w Polsce. "Zapomnieliśmy o profilaktyce"

Głos zabrał także prof. Tomasz Hryniewiecki. - Cieszy mnie to, że Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę na tak wiele dziedzin. Mamy wiele do zrobienia, ponieważ np. w dziedzinie kariologii, jesteśmy daleko za krajami Zachodu - tlumaczył.

- To będą działania w wielu obszarach. To samo dotknie onkologii. Ta profilaktyka to coś ważnego, o czym bardzo często zapominamy. W ciągu ostatniego półrocza zapomnieliśmy o tym wszyscy, także ludzie medycyny. Musimy to szybko naprawić - dodał.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia zapewnia więcej szczepionek

- Udało nam się zwiększyć dostępność szczepionek na grypę w Polsce. Te rezerwy zwiększą się na ponad pół miliona szczepień. Jesteśmy po rozmowach z Agencją Rezerw Materiałowych. To ważna informacja, na którą czekają wszyscy obywatele - powiedział minister Adam Niedzielski.

W sprawie szczepionek padło też pytanie o to, czy na pewno jej nie zabraknie. - Myślę, że ich nie zabraknie. Myślę, że zasoby, które będziemy mieli, pozwoli to na dwa razy większą szczepialność, niż mieliśmy do tej pory - podkreślił minister zdrowia.