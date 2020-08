Koronawirus w Polsce. Liczba zakażeń spada? "To może być przypadek"

Rozmówca WP, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym UCK WUM, nie ulega magii liczb. - Zgodnie z amerykańskimi danymi, wyłapuje się średnio jedną dziesiątą wszystkich zakażeń. My się tu denerwujemy, że jest 500 czy 900 zakażeń, a w rzeczywistości może być ich 5 lub 9 tysięcy. Jeśli ktoś nie ma objawów i nie zgłosi się do lekarza, to kto ma go zdiagnozować? Podchodźmy do liczby nowych przypadków spokojnie, nie dajmy się zwariować - tłumaczy.