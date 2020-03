Koronawirus w Polsce. Jest nowy pomysł ministerstwa zdrowia

- Zapewnienie ochrony dla personelu medycznego to w tej chwili jedno z największych wyzwań. Patrząc na skutki we Włoszech - to gigantyczne wyzwanie. Chcemy ograniczyć do jednego miejsce pracy, dla tych, którzy są zatrudnieni w szpitalach zakaźnych. Za chwilę ruszy "hotel dla medyka" - mówi w Radiu ZET Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Resort zdrowia chce zapewnić ochronę personelowi medycznemu (East News, Fot: Piotr Molęcki)