Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski wyjaśnia, dlaczego nie zdejmujemy obostrzeń

- Decyzje, które podejmowaliśmy, są bardzo trudne. W zasadzie jak patrzymy na naszą sytuację, to mamy ją ustabilizowaną - przyznał w rozmowie z RMF FM Adam Niedzielski.

Zgodnie z nimi najmniejsze prawdopodobieństwo zakażenia występuje w miejscach publicznych. - To jest kwestia pewnych dowodów naukowych - powiedział. I dodał "w sklepie nasze interakcje trwają 30 sekund". Minister podkreślił, że w restauracji interakcje trwają nawet do godziny czy półtorej bez maseczki, prowadzimy również rozmowy, które zwiększają transmisję koronawirusa. - To samo można powiedzieć o siłowni, gdzie się przebieramy, pocimy - dodał.