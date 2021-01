Koronawirus w Irlandii. Wykryto południowoafrykańską odmianę COVID-19

Naczelny lekarz Irlandii Tony Holohan poinformował, że w kraju wykryto trzy przypadki nowej odmiany wirusa z RPA. Są one związanie z niedawnymi podróżami do tego kraju. Pojawił się apel, by wszyscy, którzy niedawno powrócili z RPA, udali się na 14-dniową izolację. Czeka ich również test na obecność koronawirusa.