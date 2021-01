Koronawirus w Czechach. Pogarsza się sytuacja epidemiczna: "to rachunek za święta"

Pogarszającą się sytuację epidemiczną w Czechach skomentował w trakcie konferencji prasowej także szef Informacji i Statystyki Medycznej Ladislav Duszek. Przekazał on, że "wystawiony został rachunek za święta".

Szef Informacji i Statystyki Medycznej powiedział, że ta trudna sytuacja potrwa do 15 stycznia 2021 roku. Jak stwierdził minister zdrowia, to nie pozwala na odejście od obostrzeń, które obowiązują w Czechach od 27 grudnia.

Koronawirus w Czechach. Brakuje medyków do pracy w szpitalach

Co więcej, wiceminister zdrowia i koordynator do spraw intensywnej opieki medycznej, Vladimir Czerny przekazał, że w Czechach zmalała rezerwa łóżek na oddziałach intensywnej terapii, a także łóżek, które są przystosowane do podawania chorym tlenu.