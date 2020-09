Koronawirus. Rybnik. Nauczyciel i uczniowie na kwarantannie

O wykrytych zakażeniach w rybnickich szkołach poinformował "Dziennik Zachodni". W Zespole Szkół nr 3 zakażenie koronawirusem potwierdzono u jednej z uczennic. Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta w Rybniku, przekazała, że decyzją sanepidu kwarantannie nie poddano całej klasy, do której uczęszczała zakażona.

Koronawirus. Rybnik. Dyrektor wystąpił o nauczanie zdalne

To jednak nie wszystko. Dodatni test na obecność koronawirusa otrzymała również uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. - Nie ma jeszcze decyzji sanepidu co do sposobu postępowania - przekazała Skupień, podkreślając, że decyzję o sposobie postępowania w przypadku zarażenia podejmuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku po informacji przekazanej przez dyrektora szkoły.