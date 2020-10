Koronawirus. Konferencja prasowa w Kancelarii Premiera

- Być może grozi nam trzecia fala. Zależy to od tego, czy znalezione zostaną szczepionka i lekarstwo. Z fluktuacjami możemy mieć jeszcze do czynienia przez pewien okres czasu. Musimy jednak nauczyć się z tym żyć - tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Wystąpienie Prezesa Rady Ministrów krytykowała opozycja. - To premier Morawiecki mówił: pandemii nie ma co się bać. Potem dla was nic się już nie liczyło. Prawda jest taka, że doszliśmy do ściany. Pan zachowuje się tak, jakby apele do pana nie docierały. Przeciętny lekarz przez tydzień wykonał większą pracę, niż pan i pański rząd przez cały czas pandemii - mówił w Sejmie Borys Budka.