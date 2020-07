Koronawirus a wakacje w Chorwacji. Warto wiedzieć przed wyjazdem

Polacy mogą swobodnie wjechać do Chorwacji. Granice są otwarte

Jak podaje polski rządowy serwis gov.pl, obywatele RP nie muszą na granicy okazywać żadnych dodatkowych dokumentów, które potwierdzałyby zasadność wjazdu do Chorwacji.

Po wjeździe do Chorwacji Polacy nie muszą odbywać obowiązkowej kwarantanny.

Chorwacja. Czy potrzebne jest zaświadczenie o teście na koronwirusa?

Wakacje 2020 w Chorwacji. Warto się zarejestrować wcześniej

Rejestracja na stronie entercroatia.mup.hr nie jest obowiązkowa, ale warto ją wykonać, ponieważ przyspieszy to procedury na granicy. Dodatkowo, na adres e-mail podany podczas rejestracji zostaną przesłane wszystkie zalecenia epidemiologiczne, które w czasie pandemii koronawirusa obowiązują na Chorwacji.

Koronawirus w Chorwacji. O czym trzeba pamiętać?

Jak przypomina serwis rządowy, obowiązkiem podróżnych, którzy wjeżdżają do Chorwacji, jest stosowanie się do wymogów epidemiologicznych, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Informacje te są przekazywane drogą mailową po rejestracji na stronie entercroatia.mup.hr lub po przekraczaniu granicy wręczana jest ulotka.