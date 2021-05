Koronawirus. Chcesz jechać na zagraniczny urlop? Sprawdź, jakie są przepisy

Gdzie restrykcje są ostrzejsze?

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się we Włoszech. Aby tam jechać, trzeba - podobnie jak w przypadku Grecji - mieć przy sobie negatywny wynik testu na koronawirusa. Sam test jednak nie wystarczy. Przynajmniej do soboty każda osoba wjeżdżająca do Włoch, jest zobowiązana do przebycia 5-dniowej kwarantanny, a następnie wykonania kolejnego testu. Włoski rząd zapowiada jednak, że ten obowiązek zostanie w najbliższych dniach zniesiony.